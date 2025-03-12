ВМС зафіксували у Чорному морі російський носій "Калібрів": який залп

Зранку, 12 березня, у Кривому Розі пролунала серія вибухів. Російські окупанти завдали удари балістикою, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з'ясовуємо. Попередньо, є поранена людина. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", - написав він.
Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу. Водночас у Повітряних силах ЗСУ інформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння, а в напрямку Кривого Рогу летіли швидкісні цілі.
Крім того, ракетну аткку підтвердив і глава Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на наше місто. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа. Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. На місце удару направлено всі оперативні служби. Подробиці – потім. Усі працюють. Прохання дотримуватись інформаційної тиші", - уточнив Вілкул.
Нагадаємо, у неділю 9 березня стало відомо, що внаслідок ворожого удару РФ по Кривому Рогу 5 березня, а саме - по готелю, кількість загиблих зросла до 6 осіб. Крім того, кількість постраждалих - до 30.
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