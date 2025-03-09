Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв зросла до 6 людей

До шести людей зросла кількість загиблих після атаки РФ на Кривий Ріг 5 березня. В лікарні помер один з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Жертвою агресора став 53-річний чоловік", - розповів він.

За даними голови ОВА, кілька днів лікарі боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими.

"Загалом трагедія забрала життя шістьох людей", - зазначив Лисак.