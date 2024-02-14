У ВМС відреагували на знищення "Цезаря Кунікова", згадавши слова Путіна

"Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула" (мова про слова Путіна про підводний човен "Курськ", який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі, - ред.). От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі", - сказав він.

Крім того, знищення корабля "Цезаря Кунікова" у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого і назване судно, спікер назвав "лихою вдачею".

"Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день", - сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі, після знищення цього російського коробля, у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишається лише п’ять одиниць.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше в Генштабі офіційно підтвердили, що ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму. Корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. Розвідники показали відео.