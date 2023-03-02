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ВМС Великобританії конфіскували контрабандну іранську зброю у Перській затоці

Фото: HMS Lancaster (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ВМС Великобританії минулого місяця захопили іранську зброю, у тому числі протитанкові керовані ракети, із судна контрабандистів у міжнародних водах в Оманській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно було виявлено у темну пору доби безпілотним розвідувальним літаком США, а також британським вертольотом. Контрабандисти йшли на південь із Ірану на високій швидкості.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що після сигналу Королівського флоту судно спочатку спробувало пройти до територіальних вод Ірану, але було зупинено групою королівських морських піхотинців, які потім піднялися на борт невеликого судна та забрали підозрілі пакети.

"Це затримання HMS Lancaster та постійна присутність Королівського флоту в регіоні Перської затоки підтверджують нашу відданість дотриманню міжнародного права та боротьби з діяльністю, яка загрожує миру та безпеці у всьому світі", - заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Початкова перевірка показала, що до вантажу входили іранські протитанкові керовані ракети та компоненти балістичних ракет середньої дальності. Великобританія проінформувала ООН про вилучення.

Затримання контрабандної зброї послідувало за двома успішними операціями Королівського флоту ним флотом із захоплення іранської зброї в регіоні на початку минулого року.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Військово-морські сили США потопили в північній частині Аравійського моря судно з іранською зброєю, яка призначалася для єменських бойовиків-хуситів.

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Іран