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ВМС Великобритании конфисковали контрабандное иранское оружие в Персидском заливе

Фото: HMS Lancaster (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ВМС Великобритании в прошлом месяце захватили иранское оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты, с судна контрабандистов в международных водах в Оманском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно было обнаружено в темное время суток беспилотным разведывательным самолетом США, а также британским вертолетом. Контрабандисты шли на юг из Ирана на высокой скорости.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что после сигнала Королевского флота судно сначала попыталось пройти к территориальным водам Ирана, но было остановлено группой королевских морских пехотинцев, которые затем поднялись на борт небольшого судна и забрали подозрительные пакеты.

"Это задержание HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, которая угрожает миру и безопасности во всем мире", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Первоначальная проверка показала, что в груз входили иранские противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности. Великобритания проинформировала ООН об изъятии.

Задержание контрабандного оружия последовало за двумя успешными операциями Королевского флота им флотом по захвату иранского оружия в регионе в начале прошлого года.

Напомним, в декабре 2021 года Военно-морские силы США потопили в северной части Аравийского моря судно с иранским оружием, которое предназначалось для йеменских боевиков-хуситов.

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Иран