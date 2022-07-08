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ВМС Великобритании захватили иранские катера с сотнями крылатых ракет

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Лондон, Пятница 08 июля 2022 06:22
ВМС Великобритании захватили иранские катера с сотнями крылатых ракет Фото: ВМС Великобритании захватили иранские катера с крылатыми ракетами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В начале года фрегат HMS Montrose королевского флота Великобритании захватил иранское оружие, в том числе ракеты класса "земля-воздух" и двигатели для крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС Великобритании.

28 января и 25 февраля вертолет фрегата заметил быстроходные катера, удаляющиеся от иранского побережья, после чего состоялся оперативный перехват суден с современным вооружением.

Изъятые грузы были доставлены в Великобританию для технического анализа, который показал, что в захваченной партии находились реактивные двигатели для 351 произведенной в Иране крылатой ракеты, а также партия из 358 ракет класса "земля-воздух".

Ракеты данного типа с дальностью полета в 1000 км часто используется йеменской группировкой хуситов для ударов по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

ВМС Великобритании захватили иранские катера с сотнями крылатых ракет

Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.

Позже Израиль заявил, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Тегеран обогащает уран с беспрецедентной скоростью.

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Великобритания Иран Ракетные испытания
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