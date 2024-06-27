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У ВМС України розповіли про російські кораблі з "Калібрами" в Азовському морі

Четвер 27 червня 2024 07:41
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У ВМС України розповіли про російські кораблі з "Калібрами" в Азовському морі Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

РФ станом на ранок 27 червня тримає в акваторії Азовського моря два кораблі, які оснащені ракетами типу "Калібр". Можливий загальний залп складає до 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що станом на 06:30 у четвер загалом були помічені:

  • в Чорному морі 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні,
  • в Азовському морі - 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет,
  • в Середземному морі - 4 російські кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Крім того, розповіли у ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 3 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

У ВМС України розповіли про російські кораблі з &quot;Калібрами&quot; в Азовському морі

Удари РФ по Україні з акваторії Азовського моря

Нагадаємо, раніше 22 червня у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" саме з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку у ніч проти 21 червня. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Після цього, вночі 23 червня, війська РФ також атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Тоді дві ракети було збито силами ППО у Київській області.

Додамо, під час повітряної атаки РФ по Україні цієї ночі окупанти також застосовували для ударів крилаті ракети типу "Калібр".

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