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ВМС Украины сбили вражеский самолет над Очаковом

Автор: Антон Федорцив

Урожайный на сбитые самолеты российских войск день продолжился в Очакове Николаевской области. Там сбили прилетевший из оккупированного Крыма Су-25 агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль ВМС ВС Украины в Facebook.

Очаков несколько дней сражается с налетами вражеской авиации. Сегодня защитники города сбили первый штурмовик РФ.

5 марта во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил российский Су-25. Пилотов взяли в плен. Сбитый самолет на "задание" вылетел с аэродрома в Саках.

К слову, ранее сбили два российских самолета над Одессой, а сбитый над Черниговом пилот Су-25 оказался "асом Путина".

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Су-25Вторжение России в Украину