ВМС Украины сбили вражеский самолет над Очаковом
Фото: Сбитый штурмовик РФ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Урожайный на сбитые самолеты российских войск день продолжился в Очакове Николаевской области. Там сбили прилетевший из оккупированного Крыма Су-25 агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль ВМС ВС Украины в Facebook.
Очаков несколько дней сражается с налетами вражеской авиации. Сегодня защитники города сбили первый штурмовик РФ.
5 марта во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил российский Су-25. Пилотов взяли в плен. Сбитый самолет на "задание" вылетел с аэродрома в Саках.
К слову, ранее сбили два российских самолета над Одессой, а сбитый над Черниговом пилот Су-25 оказался "асом Путина".
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