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ВМС України збили ворожий літак над Очаковом

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Очаків, Субота 05 березня 2022 17:17
ВМС України збили ворожий літак над Очаковом Фото: Збитий штурмовик РФ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Врожайний на збиті літаки російських військ день продовжився в Очакові на Миколаївщині. Там збили Су-25 агресора, який прилетів із окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль ВМС ЗС України у Facebook.

Очаків кілька днів бореться з нальотами ворожої авіації. Сьогодні ж захисники міста збили перший штурмовик РФ.

5 березня під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив російський Су-25. Пілотів узяли в полон. Збитий літак на "завдання" вилетів із аеродрому в Саках.

До слова, раніше збили два російські літаки над Одесою, а збитий над Черніговом пілот Су-25 виявився "асом Путіна".

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