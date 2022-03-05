ВМС України збили ворожий літак над Очаковом
Фото: Збитий штурмовик РФ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Врожайний на збиті літаки російських військ день продовжився в Очакові на Миколаївщині. Там збили Су-25 агресора, який прилетів із окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль ВМС ЗС України у Facebook.
Очаків кілька днів бореться з нальотами ворожої авіації. Сьогодні ж захисники міста збили перший штурмовик РФ.
5 березня під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив російський Су-25. Пілотів узяли в полон. Збитий літак на "завдання" вилетів із аеродрому в Саках.
До слова, раніше збили два російські літаки над Одесою, а збитий над Черніговом пілот Су-25 виявився "асом Путіна".
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