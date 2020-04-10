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ВМС Украины провели военные учения в Черном море

Новости » Общество     10.04.2020 - 16:33
ВМС Украины провели военные учения в Черном море
Фото: военные учения (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Украинские военные отработали высадку на берег

Военно-морские силы Украины (ВМС) в пятницу, 10 апреля, провели военные учения в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным ВМС, сегодня вспомогательное судно обеспечения "Шостка" обеспечило высадку подразделений морской пехоты на необорудованный берег. Десант добрался до берега скоростными катерами типа "Willard".

"Кроме того, во время перехода, команда судна "Шостка" усовершенствовала морские навыки. Личный состав выполнил ряд судебных боевых учений, среди которых организация противоподводнодиверсионной обороны судна на незащищенном рейде, с боевой стрельбой из стрелкового оружия по движущимся целям", - рассказали в командовании.

Отмечается, что украинские моряки успешно выполнили поставленную задачу, что позволило пехотинцам высадиться на побережье, взять под контроль участок местности и уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника, обеспечив продвижение основных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный штаб перенес все многонациональные военные учения при участии подразделений Вооруженных сил Украины из-за угрозы распространения коронавируса. Также на неопределенный срок перенесли ротации национального персонала в составе международных операций.

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