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В Украине перенесли многонациональные военные учения

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 17:03
В Украине перенесли многонациональные военные учения
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Без изменений остаются миссии в Косово и Конго

Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины с участием украинский военных были перенесены в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, также были перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций.

Без изменений остается подготовка к ротации национального контингента в Косово и Демократической Республике Конго.

Кроме того, сейчас решается вопрос возвращения в Украину военнослужащих Вооруженных сил, которые выполняют задачи в составе Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у двух военнослужащих из Васильковского гарнизона и одной из частей Мелитополя. Военный из Васильковского гарнизона был госпитализирован с пневмонией. Другой военный - контактировал с больным коронавирусом.

Еще один случай заболевания коронавирусом в Вооруженных силах подтвердили вчера, 8 апреля. Коронавирусом заразился военнослужащий Киевского гарнизона. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

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Новости Украины Министерство обороны РФвоенные учениякарантинКоронавирус
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