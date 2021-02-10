ВМС Украины получили от США скоростные катера и надувные лодки

Соединенные Штаты Америки продолжают помогать украинским Вооруженным силам. Сегодня Военно-морские силы получили от США 10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок.

Об этом ВМС Украины сообщили на странице в Facebook .

Передача катеров, надувных лодок и сопутствующего оборудования состоялась на территории военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.

"Начиная с 2014 год мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование", - заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Он добавил, что в первом полугодии этого года в Украину должны поступить еще три патрульных катера. Речь идет об американских катерах типа Island.