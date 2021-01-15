Помощь США. Украина получила 20 Humvee и десятки лодок

Фото: бронемобили Humvee (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Соединенные Штаты Америки передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Украинская армия получила бронемобили и лодки.

Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twitter.

Так, украинским Сухопутным войскам и Силам специальных операций передали 20 бронемобилей Humvee.

Военно-морские силы, как добавили в американском представительстве, получили от США 84 лодки.

Напомним, в ближайшее полугодие Украина получит еще три американских патрульных катера класса Island. После этого украинские ВМС будут иметь дивизион из пяти катеров этого класса.

Как писало РБК-Украина, в США уже прибыли украинские моряки, чтобы учиться управлять этими тремя патрульными катерами класса Island. Моряки пройдут 10-недельный курс спецподготовки.