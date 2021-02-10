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ВМС України отримали від США швидкісні катери та надувні човни

Новость на русском → Одеса, Середа 10 лютого 2021 20:54
ВМС України отримали від США швидкісні катери та надувні човни Фото: катери та човни (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки продовжують допомогати українським Збройним силам. Сьогодні Військово-морські сили отримали від США 10 швидкісних катерів та понад 70 надувних човнів.

Про це ВМС України повідомили на сторінці у Facebook.

Передача катерів, надувних човнів та супутнього обладнання відбулася на території військово-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

"Починаючи з 2014 рік ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання", - заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Він додав, що у першому півріччі цього року в Україну мають надійти ще три патрульних катери. Мова йде про американські катери типу Island.

Нагадаємо, в середині січня США передали українській армії 20 бронемобілів Humvee та десятки човнів. Техніку направили ВМС, Сухопутним військам та Силам спеціальних операцій.

Також РБК-Україна писало, що в США прибули українські моряки, щоб вчитися керувати трьома патрульними катерами класу Island.

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