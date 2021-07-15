UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВМС Украины получили первый турецкий ударный беспилотник

Автор: РБК-Украина

Военно-морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотный комплекс. На сегодня проводятся окончательные приемочные испытания Bayraktar TB2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны.

"Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре турецкие беспилотники Bayraktar передадут украинской морской авиации.

Отметим, Bayraktar зарекомендовали себя в ходе войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что боевые беспилотники будут применяться, только если Россия начнет крупномасштабную военную операцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурциябеспилотникВМС