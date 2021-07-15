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ВМС Украины получили первый турецкий ударный беспилотник

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Четверг 15 июля 2021 11:39
ВМС Украины получили первый турецкий ударный беспилотник Фото: беспилотник Bayraktar для ВМС Украины (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Украина

Военно-морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотный комплекс. На сегодня проводятся окончательные приемочные испытания Bayraktar TB2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны.

"Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре турецкие беспилотники Bayraktar передадут украинской морской авиации.

Отметим, Bayraktar зарекомендовали себя в ходе войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что боевые беспилотники будут применяться, только если Россия начнет крупномасштабную военную операцию.

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