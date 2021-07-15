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ВМС України отримали перший турецький ударний безпілотник

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Четвер 15 липня 2021 11:39
ВМС України отримали перший турецький ударний безпілотник Фото: безпілотник Bayraktar для ВМС України (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Україна

Військово-морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотний комплекс. На сьогодні проводяться остаточні приймальні випробування Bayraktar TB2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства оборони.

"Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування. Отримаємо ефективне спостереження і прикриття узбережжя і акваторій Чорного і Азовського морів; можливість ураження надводних і наземних об'єктів противника високоточними засобами", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром турецькі безпілотники Bayraktar передадуть українській морській авіації.

Зазначимо, Bayraktar зарекомендували себе в ході війни за Нагірний Карабах між Азербайджаном та Вірменією восени 2020 року, та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслював, що бойові безпілотники застосовуватимуться, тільки якщо Росія почне великомасштабну військову операцію.

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