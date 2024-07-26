ВМС про удар по порому "Славянин": був важливим елементом логістики росіян

Як зазначив речник, були прямі влучання по російському порому "Славянин" у порту "Кавказ".

Пором міг вміщувати 50 умовних цистерн. Росіяни зняли його з міжнародного маршруту та поставили на "внутрішній". Окупанти намагалися таким чином з'єднати російську залізницю з українською на окупованих територіх.

"Відповідно, цю функцію він виконував, перевантажуючи більше ніж 3/4 логістики військової", - сказав Плетенчук.

Раніше "Славянин" курсував з порту "Кавказ" до Варни в Болгарії. Цей порт є другим за розміром в Азово-Чорноморському регіоні та четвертим за вантажообігом в РФ.

Речник ВМС наголосив, що пором був важливим елементом військової логістики окупантів. Він підтримував угруповування російських військ на півдні України.

"Його ураження не випадкове. Крім того, після цього ураження вони зрозуміли, що це не жарти. Щодо того, що Україна контролює вогнем Азовське море: це свого часу сказав командувач ВМС України, проте не повірили в це росіяни. Але після цього удару зрозуміли, що це так і є", - додав Плетенчук.