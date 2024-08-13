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ВМС Румунії знешкодили дрейфуючу міну на узбережжі Чорного моря

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-морські сили Румунії у вівторок, 13 серпня, провели контрольований вибух міни, яка наближалася до берега Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства оборони Румунії, рано вранці місцева влада повідомила про непізнаний об'єкт, викинутий на берег у районі Гріндул Читук на південному сході Румунії. Ця територія є частиною дельти Дунаю, що межує з Україною.

"На підставі фотографій, зроблених на місці, об'єкт було ідентифіковано як протипіхотну міну типу ЯРМ", - йдеться в заяві відомства. 

Міна була успішно знищена військовими. 

Чорне море відіграє ключову роль у транспортуванні зерна, нафти і нафтопродуктів. Його береги ділять Болгарія, Румунія, Грузія, Туреччина, а також Україна і Росія. З початку війни в Чорному морі було виявлено і знешкоджено понад 100 дрейфуючих мін, повідомили в румунських військово-морських силах.

Розмінування Чорного моря

З моменту початку війни Росії проти України 2022 року Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін, що дрейфують, у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні.

1 липня Румунія, Болгарія та Туреччина розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі.

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