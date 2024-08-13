ВМС Румунії знешкодили дрейфуючу міну на узбережжі Чорного моря

За даними Міністерства оборони Румунії, рано вранці місцева влада повідомила про непізнаний об'єкт, викинутий на берег у районі Гріндул Читук на південному сході Румунії. Ця територія є частиною дельти Дунаю, що межує з Україною.

"На підставі фотографій, зроблених на місці, об'єкт було ідентифіковано як протипіхотну міну типу ЯРМ", - йдеться в заяві відомства.

Міна була успішно знищена військовими.

Чорне море відіграє ключову роль у транспортуванні зерна, нафти і нафтопродуктів. Його береги ділять Болгарія, Румунія, Грузія, Туреччина, а також Україна і Росія. З початку війни в Чорному морі було виявлено і знешкоджено понад 100 дрейфуючих мін, повідомили в румунських військово-морських силах.