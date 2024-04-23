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У ВМС розповіли про збиття "Шахедів" у Миколаївській області та показали відео

Вівторок 23 квітня 2024 06:56
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У ВМС розповіли про збиття "Шахедів" у Миколаївській області та показали відео Фото: бійці ВМС ЗСУ збили над Миколаївською областю кілька "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗСУ у ніч проти 23 квітня знищили у небі над Миколаївською областю чотири ударні безпілотники типу "Шахед", які російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

"У ніч з 22 на 23 квітня в Миколаївській області під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 4 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136", - йдеться в заяві військових.

Також у ВМС показали кадри бойової роботи підрозділів сил при відбитті атаки противника із застосуванням цих іранських баражуючих боєприпасів.

"Відео влучної та майстерної роботи військовослужбовців ВМС ЗС України по ворожих цілях в повітрі під час знищення дронів-камікадзе "SHAHED-136", які не досягли своїх цілей та більше не несуть загрози!", - передали захисники морів та неба.

Атака "Шахедів" по Україні вночі 23 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня російські загарбники знову запустили дрони-камікадзе для завдання ударів по Україні. Ворог застосував кілька груп "Шахедів", і повітряна тривога була оголошена у низці областей країни.

Вночі повідомлялося про роботу ППО у Київській області, а також стало відомо, що в Одесі пролунав вибух. Крім того, сили та засоби ППО відбивали ворожу атаку і в Києві, у столиці було чути вибухи.

Пізніше з'ясувалося, що в Одесі через російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людей, з них - троє дітей. Також відомо, що постраждали 7 осіб, серед яких дві дитини.

Додамо, вже під ранок у Київській міській військовій адміністрації поінформували, що ППО у столиці знищила усі ворожі дрони-камікадзе, які війська РФ запустили для ударів по Києву. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

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ППО ВМС України Війна в Україні Атака дронів
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