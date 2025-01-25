ua en ru
Сб, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У ВМС розповіли про ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі та який можливий залп ракет

Субота 25 січня 2025 07:17
UA EN RU
У ВМС розповіли про ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі та який можливий залп ракет Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 25 січня, фіксуються два ворожі військові кораблі, які РФ вивела на бойове чергування. Серед них є носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Військово-морських сил ЗСУ.

Як уточнили військові, даний російський ракетоносій має загальний залп до чотирьох "Калібрів".

Також в українських ВМС поінформували, що в Азовському морі російські кораблі відсутні.

Що стосується Середземного моря, то вранці там спостерігаються 6 військових суден РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

В Силах оборони України розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 12 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

У ВМС розповіли про ворожий носій &quot;Калібрів&quot; у Чорному морі та який можливий залп ракет

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатували у ВМС ЗСУ.

В середині січня спікер ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що ракетоносії РФ, які роками перебувають у Середземному морі, наразі не демонструють ознак активного застосування.

Нагадаємо також, раніше Плетенчук також пояснив, як нещодавнє збиття ворожих вертольотів дронами ГУР Magura вплинуло на тактику російських окупантів у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Чорноморський флот Азовское море ВМС України Ракети
NEWS
"Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні
"Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ