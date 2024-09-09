У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Українські військові продовжують фіксувати присутність ворога у Чорному морі. Сьогодні, як і вчора, в акваторії перебуває один корабель РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, виявлено, що помічене судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Ще один корабель помічено у Середземному морі. Він також є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.
Водночас, в Азовському морі кораблі росіян відсутні.
Військові додали, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
Крім того, у ВМС вкотре зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що ударні дрони України Magura V5 за півтора року вразили 18 російських кораблів у Чорному морі. В інтерв'ю Deutsche Welle командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" заявив, що Чорноморський флот у Криму фактично капітулював.
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