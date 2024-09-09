В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня

По состоянию на 06:00 выявлено, что замеченное судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Еще один корабль замечен в Средиземном море. Он также является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

В то же время, в Азовском море корабли россиян отсутствуют.

Военные добавили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).