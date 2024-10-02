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У ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" Росія вивела у Чорне море

Фото: ракети "Калібр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 6:00 2 жовтня, у Чорному морі перебуває один російський ракетоносій загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Проте два ракетоносії зафіксовано у Середземному морі. Їхній можливий максимальний залп - до 24 ракет.

Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Як повідомив вчора президент Володимир Зеленський, Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже пройшла льотні випробування.

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Війна Росії проти УкраїниВМС