У ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" Росія вивела у Чорне море

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Проте два ракетоносії зафіксовано у Середземному морі. Їхній можливий максимальний залп - до 24 ракет.

Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 1 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.