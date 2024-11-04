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У ВМС розповіли, скільки кораблів РФ перебуває в Чорному морі та який залп "Калібрів"

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує тримати в Чорному морі один ракетоносій "Калібрів". Його можливий максимальний залп до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас, станом на 06:00, в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте зафіксовано один ворожий корабель у Середземному морі, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

Нагадаємо, що російські кораблі були відсутні в Чорному морі понад два тижні. Востаннє військові фіксували ворожі судна 19 жовтня, але тоді вони були без "Калібрів".

Уже 2 листопада, в акваторії Чорного моря знову з'явився один ракетоносій. Станом на сьогодні, ВМС фіксують його вже третій день поспіль.

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