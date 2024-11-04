У ВМС розповіли, скільки кораблів РФ перебуває в Чорному морі та який залп "Калібрів"

Водночас, станом на 06:00, в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте зафіксовано один ворожий корабель у Середземному морі, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.