У ВМС розповіли, чи є ракетоносії РФ в Чорному, Азовському й Середземному морях

За інформацією військових, станом на 06:30, в Чорному морі кораблі РФ відсутні.

Водночас зафіксовано 1 ворожий корабель в Середземному морі. Але на відміну від попередніх днів, це судно не є ракетоносієм. Тож загрози ударів ракетами типу "Калібр" наразі немає.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: