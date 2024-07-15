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В ВМС рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях

Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро понедельника, 15 июля, в Азовском море зафиксировано три российских корабля. Однако ни одно из судов не является ракетоносителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

По информации военных, по состоянию на 06:30 в Черном море корабли РФ отсутствуют.

В то же время зафиксирован 1 вражеский корабль в Средиземном море. Но в отличие от предыдущих дней это судно не является ракетоносителем. Поэтому угрозы ударов ракетами типа "Калибр" пока нет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 5 судов, из них 0 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, что Россия строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов". По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, это связано с тем, что Украина имеет высокий процент сбивания ракет типа "Калибр", поэтому враг учел этот опыт и строит унифицированные шахты.

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