В ВМС рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях

По информации военных, по состоянию на 06:30 в Черном море корабли РФ отсутствуют.

В то же время зафиксирован 1 вражеский корабль в Средиземном море. Но в отличие от предыдущих дней это судно не является ракетоносителем. Поэтому угрозы ударов ракетами типа "Калибр" пока нет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: