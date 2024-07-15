В ВМС рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном, Азовском и Средиземном морях

По состоянию на утро понедельника, 15 июля, в Азовском море зафиксировано три российских корабля. Однако ни одно из судов не является ракетоносителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
По информации военных, по состоянию на 06:30 в Черном море корабли РФ отсутствуют.
В то же время зафиксирован 1 вражеский корабль в Средиземном море. Но в отличие от предыдущих дней это судно не является ракетоносителем. Поэтому угрозы ударов ракетами типа "Калибр" пока нет.
Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, что Россия строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов". По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, это связано с тем, что Украина имеет высокий процент сбивания ракет типа "Калибр", поэтому враг учел этот опыт и строит унифицированные шахты.
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