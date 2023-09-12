У ВМС розкрили деталі спецоперації із повернення під контроль "вишок Бойка"

"Дістатися на таку відстань, на гумових човнах - це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими гурівці і є. Незважаючи на те, що ми звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, все одно умовно можна вважати сірою, тому що російська авіація там присутня постійно, на жаль, поки що", - сказав він.

За його словами, російська авіація веде розвідку і навіть наносить вогневе ураження. "Цю проблему так само треба вирішувати. Вона полягає в більш широкій площині. Звісно, цю ситуацію могли б виправити наявність у нас відповідних засобів протиповітряної оборони. Мова про літаки F-16", - сказав Плетенчук.

Ситуація в морі навколо "вишок Бойка"

Плетенчук розповів, що берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ понад рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані "вишки Бойка". Російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як вдалося потопити корабель "Василь Бех".

"Був у них такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили вже висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності", - сказав він.

Як зазначив речник, не можна було виключати, що туди може зайти диверсійна група з використанням маломірних суден, щоб доставити особовий склад.

"Тому, звісно, ця операція теж була ризикованою в достатній мірі", - розповів Плетенчук про взяття під контроль "вишок Бойка".

Взяття під контроль "вишок Бойка"

Нагадаємо, 11 вересня Головне управління розвідки України заявило, що Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму в Чорному морі. Для цього спецпризначенці провели "унікальну операцію".

Операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, яке очолював Юрій Бойко.