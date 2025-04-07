В ВМС раскрыли детали строительства десантного корабля России в Крыму
Россия начала строительство нового десантного корабля в оккупированном Крыму. ВМС ВСУ рассказали о ходе работ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо".
Строительство крупнейшего универсального десантного корабля "Иван Рогов", которое происходит в оккупированном Крыму, еще не завершено, и пока неизвестно, будет ли этот корабль введен в эксплуатацию.
По словам Плетенчука, Россия еще не имела официальных причин остановить строительство, поскольку это проект, финансируемый за бюджетные средства, которые необходимо освоить. В то же время он отметил, что корабль пока не является готовой боевой единицей.
"Это просто заготовка, еще не боевая единица", - подчеркнул Плетенчук, отметив, что рассчитывать на быстрое завершение строительства не стоит.
Российская сторона пытается реализовать несколько военных проектов в оккупированном Крыму.
Плетенчук также отметил, что россияне, вероятно, пытаются компенсировать потерю "мистралей", кораблей типа которых они не получили от Франции.
Однако, смогут ли они завершить строительство "Ивана Рогова", остается под вопросом, поскольку сроки завершения проекта могут значительно затянуться.
Напомним, что Россия пытается построить судно, которое превзойдет ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, который был уничтожен Украиной в первые дни войны.
Украинское военное издание Defence Express опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Россия продвигается в строительстве одного из двух своих десантных кораблей проекта 23900 типа "Иван Рогов".
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