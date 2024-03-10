ВМС: росіяни тримають у Криму мінімум кораблів, лише ті, яким не знайшлося місця в РФ

"Вони звели цю кількість до мінімуму (кораблів у портах Криму, - ред.). Там перебувають здебільшого ті одиниці, яким не знайшлося місця у пунктах базування Новоросійська, Сочі, Туапсе", - сказав він.

Зокрема, за словами речника ВМС, у Криму російські окупанти тримають малий ракетний корабель "Циклон".

"Цей корабель має бути носієм крилатих ракет, проте його використовують для прикриття протиповітряної оборони. Це той корабель, який жодного разу ракети запустити не зміг... Росіяни були вимушені передислокувати свої активи у Новоросійськ, зокрема свої носії крилатих ракет", - пояснив Плетенчук.

Знищення корабля "Сергій Котов"

Нагадаємо, 5 березня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27. За інформацією української розвідки, після удару 27 членів екіпажу корабля дістали поранення.