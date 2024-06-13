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У ВМС пояснили нову тактику росіян з підводними човнами в Чорному морі

Україна, Четвер 13 червня 2024 09:57
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У ВМС пояснили нову тактику росіян з підводними човнами в Чорному морі Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Олександр Білоус

Росіяни останнім часом останнім часом стали позмінно виводити в Чорне море по одному підводному човну, який становить загрозу через "Калібри".

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна", - сказав він.

Плетенчук повідомив, що у росіян чотири підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

"І вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій. І він навіть одну з тих ракет запустив кілька днів тому, правда, безрезультатно" - сказав він та додав, що ракета була випущена по Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що у Чорному й Азовському морях перебуває вісім російських кораблів, частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, тепер російські війська можуть перезарядити підводні човни у Новоросійську. Для цього їм не потрібно повертатися у пункт базування у тимчасово окупованому Севастополі.

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Азовское море
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