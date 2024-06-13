У ВМС пояснили нову тактику росіян з підводними човнами в Чорному морі

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна", - сказав він.

Плетенчук повідомив, що у росіян чотири підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

"І вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій. І він навіть одну з тих ракет запустив кілька днів тому, правда, безрезультатно" - сказав він та додав, що ракета була випущена по Миколаївській області.