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ВМС показали відео знищення російського ППО "Панцир-С1"

П'ятниця 16 серпня 2024 19:28
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ВМС показали відео знищення російського ППО "Панцир-С1" Фото: "Панцир-С1" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Бійці розвідки знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплект "Панцир-С1" на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил України.

Як розповіли у ВМС, російську зброю було знищено бійцями 140-й окремого розвідувального батальйону. Це відбулось у липня цього року на Херсонському напрямку.

"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для захисту важливих об'єктів і військових угруповань від різних видів повітряних загроз на коротких та середніх дистанціях.

Основні характеристики:

  • гармати: дві 30-мм автоматичні гармати (2А38М), здатні вести вогонь з високою швидкістю (до 5000 пострілів на хвилину) та ефективно вражати цілі на відстані до 4 км;
  • ракети: 12 зенітних керованих ракет 57Е6Е з дальністю ураження до 20 км та висотою від 5 метрів до 15 км;
  • має радіолокаційний комплекс з фазованою антенною решіткою для виявлення цілей, здатний одночасно супроводжувати до 20 повітряних об'єктів.
  • дальність виявлення: до 36 км для повітряних цілей.
  • поєднує радар і оптико-електронну систему, яка дозволяє візуально супроводжувати цілі та наводити зброю за будь-яких погодних умов.
  • може вести вогонь одночасно по кількох цілях.
  • встановлюється на колісному або гусеничному шасі (КамАЗ або Урал), що забезпечує мобільність та оперативне розгортання в польових умовах.

Раніше РБУ-Україна розповідало про те, як спецпризначенці СБУ "полюють" на російські системи протиповітряної оборони. Воїни знищили щонайменше вісім зенітних комплексів за останній час.

Також українські військові знищують російську ППО у Криму. Так, у червні відбулося декілька атак на позиції С-300 та С-400 на окупованому півострові.

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