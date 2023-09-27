У ВМС підрахували, скільки іноземних деталей містять в собі російські ракети

За його словами, наразі РФ змушена замінювати іноземні деталі в ракетах аналогами власного виробництва. Однак ті є не надійними.

"Аналогічна ситуація у росіян із кораблями. Коли вони будували, наприклад, "адміралтейську" серію на 12 кораблів, спочатку там стояли німецькі двигуни. Після початку війни проти України у 2014 році в РФ почали ставити вже китайські двигуни. Наразі у них в планах закінчити цю серію уже з російськими двигунами. Можна уявити, наскільки падатиме якість і надійність цих виробів, оскільки Росія залишається відсталою країною у технологічному плані, - розповів Плетенчук.

Він зауважив, що зараз основною зброєю Росії є ракети, які запускаються з кораблів та субмарин.

"У Чорному морі майже весь час знаходяться три ракетоносії, зараз їх три. Решта Чорноморського флоту ховається у бухтах, або десь за рогом Криму, де вважають себе більш-менш захищеними через наявність бонових загороджень і хоч якоїсь системи ППО", - підсумував він.

Атака по Одеській області

Російські окупанти знову вдалися до атаки по території України. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі.

Зокрема, є "приліт" по припортовій інфраструктурі Одеської області. В Одесі було пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища. Є постраждала жінка.

Більше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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