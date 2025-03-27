У ВМС назвали ключовий фактор угоди про перемир'я на морі між РФ та Україною

Ключовим фактором домовленості про припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі буде перелік і погодження об'єктів, які не повинні потрапляти під ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі "Радіо Свобода".

На питання, якими можуть бути обмеження для українських військ в Чорноморському регіоні, речник наголосив, що потрібно дивитися на кінцевий документ можливої угоди.

"Я впевнений, що там будуть описані відповідні протоколи, межі, кордони, засоби і цілі, що найголовніше. З тієї інформації, яка вже була офіційно озвучена, можна зрозуміти, що, в принципі, визначним фактором в цій угоді в першу чергу є саме обʼєкти ураження. І коли ці обʼєкти відповідним чином будуть прописані, погоджені, тоді вже ми зможемо бачити повну картину", - сказав Плетенчук.

Він також відлзначив, що не може коментувати, чи отримували у ВМС нові інструкції щодо дій на морі, бо це "внутрішня документація, незалежно від того, була вона чи ні".

"Але можу зараз зазначити, що всі завдання виконуються штатно. І в разі чого реагувати ми так само готові адекватно і штатно", - додав речник ВМС.

Плетенчук заявив, що наразі немає підтвердженої інформації про включення Миколаївського та Херсонського портів до угоди про припинення вогню в Чорному морі. За його словами, у разі ухвалення такого рішення головною перешкодою буде замінованість Дніпровсько-Бузького лиману.