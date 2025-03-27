В ВМС назвали ключевой фактор соглашения о перемирии на море между РФ и Украиной

Ключевым фактором договоренности о прекращении огня между РФ и Украиной в Черном море будет перечень и согласование объектов, которые не должны попадать под поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире "Радио Свобода".

На вопрос, какими могут быть ограничения для украинских войск в Черноморском регионе, спикер подчеркнул, что нужно смотреть на конечный документ возможного соглашения.

"Я уверен, что там будут описаны соответствующие протоколы, границы, границы, средства и цели, что самое главное. Из той информации, которая уже была официально озвучена, можно понять, что, в принципе, определяющим фактором в этом соглашении в первую очередь являются именно объекты поражения. И когда эти объекты соответствующим образом будут прописаны, согласованы, тогда уже мы сможем видеть полную картину", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что не может комментировать, получали ли в ВМС новые инструкции по действиям на море, потому что это "внутренняя документация, независимо от того, была она или нет".

"Но могу сейчас отметить, что все задачи выполняются штатно. И в случае чего реагировать мы так же готовы адекватно и штатно", - добавил спикер ВМС.

Плетенчук заявил, что пока нет подтвержденной информации о включении Николаевского и Херсонского портов в соглашение о прекращении огня в Черном море. По его словам, в случае принятия такого решения главным препятствием будет заминированность Днепровско-Бугского лимана.