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В ВМС назвали ключевой фактор соглашения о перемирии на море между РФ и Украиной

Одесса, Четверг 27 марта 2025 15:55
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В ВМС назвали ключевой фактор соглашения о перемирии на море между РФ и Украиной Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Ключевым фактором договоренности о прекращении огня между РФ и Украиной в Черном море будет перечень и согласование объектов, которые не должны попадать под поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире "Радио Свобода".

На вопрос, какими могут быть ограничения для украинских войск в Черноморском регионе, спикер подчеркнул, что нужно смотреть на конечный документ возможного соглашения.

"Я уверен, что там будут описаны соответствующие протоколы, границы, границы, средства и цели, что самое главное. Из той информации, которая уже была официально озвучена, можно понять, что, в принципе, определяющим фактором в этом соглашении в первую очередь являются именно объекты поражения. И когда эти объекты соответствующим образом будут прописаны, согласованы, тогда уже мы сможем видеть полную картину", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что не может комментировать, получали ли в ВМС новые инструкции по действиям на море, потому что это "внутренняя документация, независимо от того, была она или нет".

"Но могу сейчас отметить, что все задачи выполняются штатно. И в случае чего реагировать мы так же готовы адекватно и штатно", - добавил спикер ВМС.

Плетенчук заявил, что пока нет подтвержденной информации о включении Николаевского и Херсонского портов в соглашение о прекращении огня в Черном море. По его словам, в случае принятия такого решения главным препятствием будет заминированность Днепровско-Бугского лимана.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, 23-24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры Украины и США, а также представителей Вашингтона и Москва. Главная тема переговоров - прекращение огня.

США заявили о достижении договоренностей с обеими сторонами по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, исключению применения силы и предотвращению использования коммерческих судов в военных целях.

Украина подтвердила, что обсуждался вопрос безопасности судоходства и защиты портовой инфраструктуры. Также поднимался вопрос запрета ударов по энергетической инфраструктуре.

Россия в свою очередь опубликовала собственное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. Москва утверждает, что положения по безопасности в Черном море вступят в силу только после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.

Больше об итогах переговоров в Эр-Рияде - узнайте в материале РБК-Украина.

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