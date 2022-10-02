ВМС Франції помітили російський підводний човен у Біскайській затоці

Операцію провели 29 вересня за "тісної співпраці з європейськими партнерами".

Російський підводний човен і буксир супроводжували багатоцільовий фрегат Normandie і вертоліт Caiman ВМС Франції. Подробиці не наводяться, як і курс прямування.

Підводний човен "Новоросійськ" передано ВМФ Росії в 2014 році. Призначена для знищення надводних кораблів, суден, підводних човнів, а також патрулювання, дозору, розвідки, охорони комунікацій у ближній морській зоні.

Нагадаємо, раніше в районах витоку газу з "Північних потоків" у Балтійському морі помітили кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи російські судна причетні до вибухів на газопроводах.

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