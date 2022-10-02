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ВМС Франції помітили російський підводний човен у Біскайській затоці

Фото: ВМС Франції помітили російський підводний човен у Біскайській затоці (twitter.com/premar_ceclant)
Автор: Артур Родивилов

Корабель і гелікоптер військово-морських сил Франції супроводжували в Біскайській затоці російський дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ" та буксир "Сергій Балк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ВМС Франції.

Операцію провели 29 вересня за "тісної співпраці з європейськими партнерами".

Російський підводний човен і буксир супроводжували багатоцільовий фрегат Normandie і вертоліт Caiman ВМС Франції. Подробиці не наводяться, як і курс прямування.

Підводний човен "Новоросійськ" передано ВМФ Росії в 2014 році. Призначена для знищення надводних кораблів, суден, підводних човнів, а також патрулювання, дозору, розвідки, охорони комунікацій у ближній морській зоні.

Нагадаємо, раніше в районах витоку газу з "Північних потоків" у Балтійському морі помітили кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи російські судна причетні до вибухів на газопроводах.

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