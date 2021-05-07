Вместе с тарифами на газ СНБО должен разобраться с нелегитимным составом НКРЭКУ, - нардеп

Ответственность за 82,5 млрд долга населения за жилищно-коммунальные услуги и 50 млрд грн убытков государственных энергетических компаний за 2020 год полностью лежит на действующем составе НКРЭКУ.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в эфире "Украина24".

"90% влияния на рынки энергетики, коммуналки имеет Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Есть такой "независимый" регулятор. А как так может быть, что за этот год 2020-й "Энергоатом", который был до того прибыльной компанией, получил 4,6 миллиарда убытка? "Нафтогаз" стал убыточной компанией на 19 миллиардов гривен убытка. "Укрэнерго", государственная монополия стратегическая, имеет убытки 27,5 миллиарда", - заявил Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что параллельно с доведением до банкротства государственных энергокомпаний, регулятор всячески способствовал импорту тока из России.

"Вот прямо сегодня мы почему-то покупаем российскую электроэнергию. А приехали к нам американские гости, мы же будем санкции требовать, и покупаем российскую электроэнергию, белорусскую так же. Кто за это должен отвечать?" - отметил Кучеренко.

В свою очередь, он поприветствовал планы СНБО провести отдельное заседание по ситуации с коммунальными тарифами, в частности ценами на газ, и призвал руководство государства навести порядок в регуляторе НКРЭКУ, большинство членов которого давно потеряли легитимность.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 указом президента сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая главу регулятора Валерия Тарасюка по-прежнему занимают эти должности.

16 марта 2021 года суд поставил под сомнение полномочия 4 членов НКРЭКУ и обязал правительство уволить и провести открытый и прозрачный конкурс.

Осенью 2020 года вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.