Разом з тарифами на газ РНБО має розібратися з нелегітимним складом НКРЕКП, - нардеп

Відповідальність за 82,5 млрд боргу населення за житлово-комунальні послуги і 50 млрд грн збитків державних енергетичних компаній за 2020 рік повністю лежить на діючому складі НКРЕКП.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики Олексій Кучеренко в ефірі "Україна24".

"90% впливу на ринки енергетики, комуналки має Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Є такий "незалежний" регулятор. А як так може бути, що за цей рік 2020-й "Енергоатом", який був до того прибутковою компанією, отримав 4,6 мільярда збитку? "Нафтогаз" став збитковою компанією на 19 мільярдів гривень збитку. "Укренерго", державна монополія стратегічна, має збитки 27,5 мільярда", - заявив Кучеренко.

Нардеп наголосив, що паралельно з доведенням до банкрутства державних енергокомпаній, регулятор всіляко сприяв імпорту струму з Росії.

"От прямо сьогодні ми чомусь купуємо російську електроенергію. А приїхали до нас американські гості, ми ж будемо санкції вимагати, і купуємо російську електроенергію, білоруську так само. Хто за це має відповідати?" - зазначив Кучеренко.

Своєю чергою, він привітав плани РНБО провести окреме засідання щодо ситуації з комунальними тарифами, зокрема цінами на газ, і закликав керівництво держави навести лад в регуляторі НКРЕКП, більшість членів якого давно втратили легітимність.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 указом президента терміном на 3 місяці. Однак 4 члени комісії, включаючи главу регулятора Валерія Тарасюка і раніше займають ці посади.

16 березня 2021 року суд поставив під сумнів повноваження 4 членів НКРЕКП і зобов’язав уряд звільнити їх і провести відкритий і прозорий конкурс.

Восени 2020 року питання неконституційності НКРЕКУ почав розглядати Конституційний суд України.