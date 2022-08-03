ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский фонд впервые стал партнером производителя "Байрактаров"

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 19:08
Украинский фонд впервые стал партнером производителя "Байрактаров" Фото: директор фонда Тарас Чмут и глава Baykar Халук Байрактор (savelife.in.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" подписал меморандум о партнерстве с турецкой компанией Baykar, которая производит известные украинцам беспилотники "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вернись живым".

Меморандум о дальнейшем партнерстве был заключен в Стамбуле. Документ подписал директор фонда Тарас Чмут и глава компании Baykar Халук Байрактар.

"Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие фонды как наш. И мы готовы к этому присоединяться и оказывать плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения", - заявил директор фонда.

Стороны не раскрывают детали своего партнерства, но заявили, что планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой.

Соглашение между фондом и компанией Baykar стало возможным благодаря тому, что в марте этого года "Вернись живым" получил от украинских властей разрешение на импорт товаров военного назначения.

В сентябре 2021 года соглашение о партнерстве было заключено между Baykar и украинским Министерством обороны. Стороны договорились построить общий центр по эксплуатации беспилотников. Также в Украине планируется строительство завода по производству "Байракторов".

Какое оружие производит компания Baykar

Компания Baykar стала известной в Украине благодаря своим ударным беспилотникам, которые были взяты на вооружение украинской армии. Компания известна своими беспилотниками Bayraktar TB2, который используется в Украине, и Bayraktar Akinci.

Напомним, в конце июля фонд "Вернись живым" рассказал о приобретении трех "Байрактаров" для украинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Байрактар Турция Украина Оружие в Украине
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении