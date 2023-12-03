"Влучний збір" на набої снайперам: журналісти та волонтери проводять шаховий турнір

Рух VETERANKA разом з журналістами-волонтерами, і шахістами-професіоналами відкривають збір коштів на закупівлю патронів для снайперів з 67-ї і 112-ї бригад та "Легіону Свободи" Нацгвардії.
РБК-Україна розповідає, як приєднатися до збору.
Мета збору - закупити великі партії набоїв, яких вистачило б на 3-4 місяці роботи. Один набій 338 калібру (його дуже люблять снайпери) коштує приблизно 300 гривень. Чим більше вдасться їх закупити, тим дешевшою буде ціна за штуку.
Вже сьогодні, в неділю 3 грудня, відбудеться шаховий онлайн-турнір в рамках "Влучного збору". Початок - о 19:00 за київським часом.
Організатор - шаховий тренер, організатор та суперадмін найбільшої української шахової інтернет-спільноти Team Ukraine Олександр Матлак.
Цей етап турніру пройде на платформі chess.com, на майданчику Team Ukraine.
Формат: Арена, Бліц 3+2, тривалість - 3 години.
Реєстрація починається за годину до початку (потрібно перейти по лінку та натиснути кнопку "Приєднатись").
"Арена" передбачає можливість як приєднатись до турніру після початку, так і вийти з нього достроково.
Офлайн-івент в суботу 9 грудня, місце проведення - простір Peremoga на Ярославовому валу 15, з 13 по 17 годину.
Запрошуються переможці шахового онлайн-турніру, які розіграють між собою головний приз - комплект шахів, виготовлених зі збитого над Херсонщиною російського літака СУ-25.
Спеціальні гості: військові - Леся Литвинова, Євген Шибалов, Дмитро Ніколаєнко, журналіст Андрій Куликов, блогер Денис Казанський. Співведучий – журналіст РБК-Україна Мілан Лєліч.
Крім того, ми запросили:
Організатори: Олександр Приходько, Олександр Матлак, Євгенія Гончарук, Мілан Лєліч, Євген Кузьменко, Василина Думан (№26972904 у Реєстрі волонтерів).
Реквізити збору:
Для іноземних переказів
Рахунок руху VETERANKA
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