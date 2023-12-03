"Влучний збір" на набої снайперам: журналісти та волонтери проводять шаховий турнір

Мета збору - закупити великі партії набоїв, яких вистачило б на 3-4 місяці роботи. Один набій 338 калібру (його дуже люблять снайпери) коштує приблизно 300 гривень. Чим більше вдасться їх закупити, тим дешевшою буде ціна за штуку.

Як можна долучитися?

Вже сьогодні, в неділю 3 грудня, відбудеться шаховий онлайн-турнір в рамках "Влучного збору". Початок - о 19:00 за київським часом.

Організатор - шаховий тренер, організатор та суперадмін найбільшої української шахової інтернет-спільноти Team Ukraine Олександр Матлак.

Цей етап турніру пройде на платформі chess.com, на майданчику Team Ukraine.

Формат: Арена, Бліц 3+2, тривалість - 3 години.

Реєстрація починається за годину до початку (потрібно перейти по лінку та натиснути кнопку "Приєднатись").

"Арена" передбачає можливість як приєднатись до турніру після початку, так і вийти з нього достроково.

Ви можете почати нову партію одразу по завершенню щойно зіграної, а можете зробити паузу.

Офлайн-івент в суботу 9 грудня, місце проведення - простір Peremoga на Ярославовому валу 15, з 13 по 17 годину.

Запрошуються переможці шахового онлайн-турніру, які розіграють між собою головний приз - комплект шахів, виготовлених зі збитого над Херсонщиною російського літака СУ-25.

Спеціальні гості: військові - Леся Литвинова, Євген Шибалов, Дмитро Ніколаєнко, журналіст Андрій Куликов, блогер Денис Казанський. Співведучий – журналіст РБК-Україна Мілан Лєліч.

Крім того, ми запросили:

музикантів

- проекти JAN!S, Yokodo та Діму Войналовича, сонграйтера і вокаліста панк-гурту “квіткіс”;

- проекти JAN!S, Yokodo та Діму Войналовича, сонграйтера і вокаліста панк-гурту “квіткіс”; поета-сатирика Юрка Космину;

коміків “Підпільного стендапу” - Марію Латарію, Лану Чубаху, Ігоря Нерівного;

організували кейтерінг із солодкими та солоними перекусами;

тихий аукціон з творами мистецтва, які можна буде роздивитися на сторінці події у Facebook.

Організатори: Олександр Приходько, Олександр Матлак, Євгенія Гончарук, Мілан Лєліч, Євген Кузьменко, Василина Думан (№26972904 у Реєстрі волонтерів).

Реквізити збору:

Для іноземних переказів

Paypal bohemka@gmail.com (Василина Думан)

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