"Точный сбор" на патроны снайперам: журналисты и волонтеры проводят шахматный турнир

Цель сбора - закупить большие партии патронов, которых хватило бы на 3-4 месяца работы. Один патрон 338 калибра (его очень любят снайперы) стоит примерно 300 гривен. Чем больше удастся их закупить, тем дешевле будет цена за штуку.

Как можно приобщиться?

Уже сегодня, в воскресенье 3 декабря, состоится шахматный онлайн-турнир в рамках "Меткого сбора". Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Организатор - шахматный тренер, организатор и суперадмин крупнейшего украинского шахматного интернет-сообщества Team Ukraine Александр Матлак.

Этот этап турнира пройдет на платформе chess.com, на площадке Team Ukraine.

Формат: Арена, Блиц 3+2, продолжительность - 3 часа.

Регистрация начинается за час до начала (требуется перейти по ссылке и нажать кнопку "Присоединиться").

"Арена" предполагает возможность как присоединиться к турниру после начала, так и выйти из него досрочно.

Вы можете начать новую партию сразу после завершения сыгранной, а можете сделать паузу.

Офлайн-ивент в субботу 9 декабря, место проведения - пространство Peremoga на Ярославовом валу 15, с 13 по 17 час.

Приглашаются победители шахматного онлайн-турнира, разыграющие между собой главный приз – комплект шахмат, изготовленных из сбитого над Херсонщиной российского самолета СУ-25.

Специальные гости: военные – Леся Литвинова, Евгений Шибалов, Дмитрий Николаенко, журналист Андрей Куликов, блоггер Денис Казанский. Соведущий - журналист РБК-Украина Милан Лелич.

Кроме того, мы пригласили:

музыкантов

- проекты JAN!S, Yokodo и Дима Войналовича, сонграйтера и вокалиста панк-группы "квиткис";

- проекты JAN!S, Yokodo и Дима Войналовича, сонграйтера и вокалиста панк-группы "квиткис"; поэта-сатирика Юрия Космина;

комиков "Подпольного стендапа" - Марию Латарию, Лану Чубаху, Игоря Неровного;

организовали кейтеринг со сладкими и солеными перекусами;

тихий аукцион с произведениями искусства, которые можно будет рассмотреть на странице события в Facebook.

Организаторы: Александр Приходько, Александр Матлак, Евгения Гончарук, Милан Лелич, Евгений Кузьменко, Василиса Думан (№26972904 в Реестре волонтеров).

Реквизиты сбора:

Для иностранных переводов

Paypal bohemka@gmail.com (Василина Думан)

Счет движения VETERANKA