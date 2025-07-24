Влучний удар по зв’язку ворога: бійці СБС показали, як знищували техніку окупантів

Військові Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) завдали серії точних ударів по техніці та системам зв’язку російських окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Telegram.
Зазначається, що успішне знищення здійснили оператори 424-го батальйону "Svarog".
Так, під час аеророзвідки українські військові виявили добре замасковану гаубицю "Мста-Б" в укритті. Після координатного наведення контрбатарейними підрозділами, ударні БПЛА батальйону завдали два точних удари, які знищили артсистему.
Також у ході операції було знищено антенний комплекс, який забезпечував окупантам радіорелейний зв’язок і передавання Wi-Fi-сигналу. Це завдало відчутного удару по їхній комунікаційній інфраструктурі на середніх і великих дистанціях.
Крім того, оператори вистежили вантажівку, що буксирувала гармату. Внаслідок точного удару російську техніку виведено з ладу.
"Якісна аеророзвідка у поєднанні з майстерністю пілотів ударних БПЛА - це те, що забезпечує перевагу воїнам "Svarog" над противником!", - йдеться у повідомленні.
Це радянська 152-мм буксирувана артилерійська система, призначена для ураження живої сили, техніки та укріплень противника на дальності до 28 км. Активно використовується російською армією.
Нагадаємо, що 17 липня оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу. Внаслідок удару ЗРК було знищено.
Сили безпілотних систем продовжують відігравати ключову роль у знищенні російських загарбників в Україні.
За офіційною інформацією головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, у червні підрозділи СБС ЗСУ знищили близько третини всіх ворожих цілей на фронті - як бойову техніку, так і живу силу противника
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