"Влучність, що надихає". Зеленський похвалив українську далекобійність при ударі по РФ

Українські воїни сьогодні, 18 вересня, змогли досягти важливого результату при нічному ударі по Росії. Така точність атак надихає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він окремо подякував Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки та Сили спеціальних операцій.

"Дуже важливий результат за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, щонадихає", - наголосив глава держави.

Глава держави подякував українським захисникам, які забезпечують далекобійні можливості для нашої країни.

Атака на склад із ракетами

Нагадаємо, як повідомляли джерела РБК-Україна в СБУ, сьогодні, 18 вересня, вночі українські дрони атакували склад боєприпасів у місті Торопець Тверській області. Він знаходиться майже за 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За даними співрозмовників, внаслідок атаки було знищено російські балістичні ракети "Іскандер", "Точка-У", а також ракети північнокорейського виробництва KN-23.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів, що всього таких складів на території Росії лише 13.

За його словами, боєприпаси, які були на складі, були призначені для угруповання військ РФ у Курській та Бєлгородській областях.

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