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Попали в "Пункт несокрушимости". Россия нанесла авиаудар по Бериславскому району

Вторник 30 января 2024 15:19
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Попали в "Пункт несокрушимости". Россия нанесла авиаудар по Бериславскому району Фото: Россия сбросила авиабомбу по Херсонской области 30 января (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня, 30 января, нанесла авиаудар по Бериславскому району в Херсонской области. оккупанты попали в жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным ОВА, россияне атаковали в обед. Под их обстрелы попали два населенных пункта Бериславского района. Удары пришлись по жилым домам, а также зданию "Пункта несокрушимости".

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Фото: Россия сбросила авиабомбу по Херсонской области 30 января (t.me/khersonskaODA)

Ночной обстрел Украины

В Киевской области раздавались взрывы сегодня ночью, 30 декабря. Было зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Корреспонденты РБК-Украина также сообщали о звуках взрывов в Белой Церкви в Киевской области.

В регионе и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Черкасской области, которые двигались в направлении Винницкой и Киевской областей.

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Херсон Война России против Украины Берислав
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