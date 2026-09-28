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Влучили в АЗС та офісну будівлю: що відомо про атаку дронів на Київ

06:52 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Уранці 28 вересня безпілотники атакували Київ. Влучання зафіксували в Оболонському та Шевченківському районах, пошкоджено автозаправну станцію та офісну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.

За попередньою інформацією КМВА, в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено АЗС. Кличко уточнив, що уламки зачепили колонки заправки, виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місці.

У Шевченківському районі, за повідомленням КМВА, після атаки дрону пошкоджено офісну будівлю.

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