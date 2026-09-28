Влучили в АЗС та офісну будівлю: що відомо про атаку дронів на Київ

За попередньою інформацією КМВА, в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено АЗС. Кличко уточнив, що уламки зачепили колонки заправки, виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місці.

У Шевченківському районі, за повідомленням КМВА, після атаки дрону пошкоджено офісну будівлю.