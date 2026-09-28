Попали в АЗС и офисное здание: что известно об атаке дронов на Киев

По предварительной информации КМВА, в Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждены АЗС. Кличко уточнил, что обломки зацепили колонки заправки, возник пожар. Экстренные службы работают на месте.

В Шевченковском районе, по сообщению КМВА, после атаки дрона повреждено офисное здание.