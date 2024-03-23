Влучили в АЗС, гімназію та аптеку. РФ безпілотниками атакувала Дніпропетровську область

Російські загарбники вдень суботи, 23 березня, знову атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Окупанти влучили в АЗС, гімназію та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

За його даними, один з безпілотників вдарив по Криворізькому району. Поцілив по АЗС. В результаті цього було поранено 34-річну жінку. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також ворожі дрони атакували Нікопольський район. Загалом було завдано 10 ударів дронами-камікадзе, а також здійснено три артобстріли. Було пошкоджено гімназію, аптеку, перукарню, оптику та підприємство.

В результаті ударів РФ пошкоджено п’ятиповерхівку, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Також ударами зачепило лінію електропередач. На щастя, у цьому районі ніхто не постраждав.

Фото: Росія обстріляла Дніпропетровську обасть 23 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Вранці 20 березня голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли один з населених пунктів у Синельниківському районі.

За його словами, внаслідок атаки постраждала родина з п'яти осіб, серед яких була дитина. 47-річна жінка - у важкому стані.

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