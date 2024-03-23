Попали в АЗС, гимназию и аптеку. РФ беспилотниками атаковала Днепропетровскую область

Российские захватчики днем субботы, 23 марта, снова атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. оккупанты попали в АЗС, гимназию и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

По его данным, один из беспилотников ударил по Криворожскому району. Попал по АЗС. В результате этого была ранена 34-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также вражеские дроны атаковали Никопольский район. Всего было нанесено 10 ударов дронами-камикадзе, а также совершено три артобстрела. Были повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика и предприятие.

В результате ударов РФ повреждена пятиэтажка, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Также ударами задело линию электропередач. К счастью, в этом районе никто не пострадал.

Фото: Россия обстреляла Днепропетровскую область 23 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Утром 20 марта глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе.

По его словам, в результате атаки пострадала семья из пяти человек, среди которых был ребенок. 47-летняя женщина – в тяжелом состоянии.

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