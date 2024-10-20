Влучання біля будинку та супермаркету. Стали відомі наслідки обстрілу Харкова

Росіяни атакували Харків надвечір 20 жовтня. Ворожі удари були націлені на житлові райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голову Ігоря Терехова та главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих", - повідомив Терехов.
Ще один удар, за словами мера, прийшовся по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження.
Водночас Синєгубов зауважив, що є загорання будинку, а також пошкоджена станція техобслуговування.
"На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих, один чоловік - госпіталізований. Також є пошкодження автозаправної станції", - повідомив він.
Оновлено о 22:56.
Станом на зараз Терехов підтвердив, що пошкодження зафіксовано у 2 районах міста:
Нагадаємо, що сьогодні надвечір російські окупанти завдали удару по місту. Спочатку було відомо про двох поранених, але наразі їх кількість зросла.
Детальніше про ворожу атаку на Харків, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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