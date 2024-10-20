Влучання біля будинку та супермаркету. Стали відомі наслідки обстрілу Харкова

"За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих", - повідомив Терехов.

Ще один удар, за словами мера, прийшовся по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження.

Водночас Синєгубов зауважив, що є загорання будинку, а також пошкоджена станція техобслуговування.

"На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих, один чоловік - госпіталізований. Також є пошкодження автозаправної станції", - повідомив він.

Оновлено о 22:56.

Станом на зараз Терехов підтвердив, що пошкодження зафіксовано у 2 районах міста: